Palácio Rio Branco recebe iluminação especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher

O Palácio Rio Branco recebeu uma iluminação especial em tons de rosa como parte das celebrações pelo Dia Internacional da Mulher. O evento, denominado “Acender das Luzes”, reuniu mulheres de diferentes profissões em um ato simbólico de reconhecimento à trajetória feminina e à luta por igualdade.

Além da iluminação, a programação contou com a soltura de balões e a presença de autoridades mulheres, reforçando a importância da data e o compromisso com políticas públicas voltadas para a valorização das mulheres. O Palácio Rio Branco, sede do governo do Acre e construído em 1930, recebeu um destaque ainda maior com a iluminação especial, ressaltando sua arquitetura marcada por elementos clássicos e influências do art déco.

A iniciativa faz parte das ações institucionais em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente em 8 de março, e busca reafirmar a importância da participação feminina na sociedade, assim como os desafios enfrentados para garantir direitos e oportunidades iguais.

Veja o vídeo: