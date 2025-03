Palmeiras e São Paulo jogam valendo vaga na final; veja onde assistir e prováveis escalações

Palmeiras e São Paulo entram em campo nesta segunda-feira, às 21h35 (horário de Brasília), em confronto decisivo pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida será realizada no Allianz Parque, com promessa de casa cheia.

O Verdão chega embalado após uma vitória tranquila sobre o São Bernardo por 3 a 0 nas quartas de final. Além do bom momento, a equipe comandada por Abel Ferreira conta com o entusiasmo da torcida, que celebra a chegada de Vitor Roque. O time alviverde busca alcançar sua sexta final consecutiva no torneio estadual.

Do outro lado, o São Paulo precisou se esforçar para superar o Novorizontino no Morumbis. Em uma partida equilibrada, o Tricolor contou com boas jogadas de Oscar e Lucas para garantir a classificação. O time de Luis Zubeldía tenta voltar a disputar a final do Paulistão após três temporadas fora da decisão.

Onde assistir

O duelo será transmitido por diversas plataformas: Max, YouTube/CazeTV, PlayPlus, R7, Record, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Prováveis escalações

Palmeiras – técnico: Abel Ferreira

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

São Paulo – técnico: Luis Zubeldía

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Lucas e Calleri.

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Flávio Rodrigues de Souza Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli

Daniel Paulo Ziolli Assistente 2: Daniel Luis Marques

Daniel Luis Marques Quarto árbitro: João Vitor Gobi

João Vitor Gobi VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Expectativa de grande público no Allianz Parque

Mais de 33 mil ingressos já foram vendidos para o clássico, reforçando a expectativa de uma grande atmosfera no estádio. O maior público do Palmeiras na temporada foi justamente contra o São Paulo, na fase de grupos do Paulistão, quando 37.985 torcedores acompanharam um empate sem gols.

Se precisar de ajustes, é só avisar!