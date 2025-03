Palmeiras x São Paulo: acompanhe os lances da semifinal do Paulistão

Palmeiras e São Paulo disputam em jogo único a semifinal do Paulistão de 2025. De olho na decisão do estadual, os times vão entrar em campo para a disputa às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.

Para levar o lado palmeirense até a grande final, o Verdão conta com craques como Weverton, Veiga e Estêvão. Enquanto isso, o São Paulo tentará surpreender na casa do rival, com Lucas, Oscar e Calleri.

Siga os lances da semifinal do Paulistão: Palmeiras 1 x 0 São Paulo

38′ – SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai Lucas, entra Erick

36′ – Veiga bate falta de fora da área, a finalização sai sem tanta força e Rafael defende.

35′ – MUDANÇAS NO PALMEIRAS! Saem Emiliano Martínez e Richard Ríos, entram Gustavo Gómez e Aníbal Moreno.

33′ – AMARELADO! Sabino recebe cartão por falta em Flaco.

31′ – Ferreira faz jogada individual pela esquerda, cruza fechado e a bola sai do lado da trave.

29′ – SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Saem Facundo Torres e Vitor Roque, entram Flaco López e Felipe Anderson.

28′ – MUDANÇAS NO TRICOLOR! Entram André Silva, Igor Vinícius e Sabino, saem Luciano Ferraresi e Alan Franco.

26′ – Oscar alça a bola na área, o cruzamento sai muito forte e passa por todo mundo.

24′ – AMARELOU! Micael recebe cartão

22′ – QUASEEEE! Vitor Roque trabalha a bola com Facundo Torres, que chuta, mas para em boa saída do goleiro Rafael.

20′ – AMARELADO! Ferraresi comete falta em Raphael Veiga e recebe cartão.

18′ – SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! Sai Cédric, entra Ferreira.

16′ – EXPLODE NA ZAGA! Alan Franco chuta sobra d ebola da entrada da área, mas a redonda bate na barriga de Micael.

14′ – São Paulo troca passes no meio-campo, Palmeiras aposta somente nos contra-ataques.

12′ – UUUHHHH! Enzo Díaz alça a bola na área, Calleri sobe, desvia de cabeça e a redonda sai do lado da trave.

10′ – Vitor Roque chuta firme da entrada da área e a redonda explode no rosto do Alan Franco.

8′ – AMARELOU! Estêvão recebe cartão após cometer falta tática.

6′ – PRA FORA! Oscar chuta de fora da área uma bola colocada, mas a redonda sai mais forte do que o desejado e não vai na direação do gol.

4′ – AMARELADO! Emiliano Martínez recebe cartão por falta em Lucas.

2′ – São Paulo troca passes na defesa; Palmeiras começa com postura defensiva

0′ – APITA O ÁRBITRO! A BOLA ROLA PARA OS 45 MINUTOS FINAIS!

Resumo do primeiro tempo: os 45 minutos iniciais foram muito disputados. Após tanto equilíbrio, um pênalti bastante polêmico foi marcadeo após Vitor Roque receber toque de Arboleada. Mesmo com a reclamação dos são-paulinos, a decisão de campo foi mantida e a infração assinalada. Na batida, Veiga foi decisivo e converteu. Muita irritação do lado tricolor após o acontecimento.

Raphael Veiga destaca dificuldade da partida: “A gente sabe o que representa o jogo, já faz um tempo que nossos jogos contra eles são duros. Temos que encaixar a marcação, aproveitar as chances”.

Luciano vai para o intervalo na bronca com a arbitragem: “Só tentei falar pra ele apitar pros dois lados, ele quer ser protagonista. Não foi pênalti, eles tão tentando fazer uma final aí. Vamos conversar com o treinador. Eles tão tentando de qualquer jeito tirar a gente do campeonato, vamos ver se vão conseguir”.

50′ – APITA O ÁRBITRO! FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

49′ – EXPULSO! Auxiliar, Maxi Cuberas recebe vermelho por reclamação.

48′ – Oscar alça a bola na área e a zaga do Palmeiras afasta.

46′ – Raphael Veiga bate para um lado, o goleiro vai para outro e a bola estufa a rede.

45′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO PALMEIRAS! RAPHAEL VEIGA ABRE O PLACAR!

43′ – Vitor Roque é derrubado por Arboleda na área e o árbitro flagra a infração

42′ – PÊNALTI PARA O PALMEIRAS

40′ – Facundo arrisca de longa distância, e Rafael encaixa.

38′ – AMARELADO! Zubeldía recebe cartão por reclamação.

36′ – PRA FORA! Vanderlan cruza, Arboleda afasta mal, Estêvão bate e a redonda passa por cima do gol.

34′ – Jogo fica mais travado no meio-campo.

32′ – Weverton lança abola para o ataque e Enzo afasta de cabeça.

31′ – UUUUHHHH! Estêvão chuta forte de fora da área e a bola sai raspando o travessão.

29′ – Marcos Rocha cruza para Facundo, o jogador do Palmeiras não chega na bola e Cédric tira.

27′ – Cédric enfia a bola para o ataque, o passe sai muito forte e fica com Murillo.

25′ – Vanderlan avança pela esquerda, chuta e Rafael defende.

23′ – Palmeiras começa a ficar mais com a bola e pressionar o São Paulo, que se retrai e aposta nos contra-ataques.

21′ – Vitor Roque faz jogada pela esquerda, trabalha a bola com Emiliano Martínez, que lança a redonda para o ataque. Entretanto, ninguém chega para finalizar.

19′ – Richard Ríos arrisca finalização da entrada da área, mas finalização passa longe do gol.

17′ – Calleri cruza a bola para a área, mas o passe sai ruim e não chega no Luciano.

15′ – Richard Ríos puxa jogada para o meio, chuta forte, mas a redonda explode na zaga.

13′ – Enzo arrisca finalização de longa distância, mas batida passa longe do gol.

11′ – Oscar lança a bola na área do Palmeiras, Luciano cabeceia, mas não acha ninguém para finalizar.

9′ – Palmeiras troca passes na defesa e começa a tomar a maior parte das inicitivas; São Paulo fica mais retraído.

7′ – Veiga fica com a bola na entrada da área, chuta mascado e a zaga do São Paulo afasta.

6′ – DEFENDE RAFAEL! Richard Ríos chuta de longa distância e o goleiro do São Paulo espalma a finalização.

5′ – Oscar alça a bola na área, Weverton sai da pequena área e afasta de soco.

3′ – Veiga tenta sair jogando pelo meio do ataque, mas Oscar desarma.

2′ – São Paulo troca passes na defesa; Palmeiras faz leve pressão.

0′ – A BOLA ROLA NO ALLIANZ PARQUE! Palmeiras e São Paulo buscam a vaga na final do Paulistão!

Pré-jogo: Quem vencer, encara o Corinthians na decisão do Paulista. O Timão ganhou por 2 a 1 e eliminou o Santos, na Neo Química Arena, no último domingo (9).

Pré-jogo: Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro do duelo no Allianz. Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques são os assistentes, enquanto o VAR fica sob a responsabilidade de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Pré-jogo: Pela primeira fase do Paulistão, Palmeiras e São Paulo empataram em 0 a 0.

Pré-jogo: As duas equipes realizam o trabalho de aquecimento no campo.

Pré-jogo: Veja escalação do Palmeiras

Pré-jogo: Veja a escalação do São Paulo.

Pré-jogo: As duas equipes já estão escaladas para a semifinal do Paulistão. Confira!

Pré-jogo: Palmeiras tem vantagem histórica contra o São Paulo no Allianz Parque. Ao todo, foram 22 jogos disputados, 13 vitórias do Alviverde, somente quatro do Tricolor e cinco empates.

Pré-jogo: Boa noite, torcedor! Vamos acompanhar juntos todas emoções de Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista.