Papa Francisco teve dois episódios de insuficiência respiratória, segundo Vaticano

O Papa Francisco segue apresentando quadro de saúde imprevisível. Nesta segunda-feira (3/3), o pontífice apresentou duas crises de insuficiência respiratória e precisou de ventilação mecânica não invasiva, além de procedimentos médicos para aliviar o acúmulo de muco nos pulmões. As informações são do Vaticano, que atualiza o boletim médico pelo perfil oficial no Instagram.

Conforme a cidade-Estado, que é sede da Igreja Católica Romana, Francisco sofreu broncoespasmos devido ao excesso de muco endobrônquico, o que levou à realização de duas broncoscopias para remoção das secreções. O broncoespasmo é uma condição clínica na qual os músculos dos brônquios se contraem, o que dificulta a passagem de ar para os pulmões. Popularmente, é conhecido como chiado no peito ou sibilo.