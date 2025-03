Papa Francisco: Vaticano traz nova atualização da saúde nesta segunda-feira; veja

O Vaticano informou, na tarde desta segunda-feira (10/3), o novo boletim indicando o estado de saúde do papa Francisco, de 88 anos, internado desde o dia 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, Itália. De acordo com a Santa Sé, o pontífice apresentou melhora, confirmada tanto pelos exames de sangue e objetividade clínica quanto pela boa resposta à terapia farmacológica.

Por essas razões, os médicos decidiram hoje mudar o prognóstico, que desde o início da hospitalização estava “reservado”. Agora não há mais “reserva” no prognóstico.

A remoção da reserva sobre o prognóstico do papa sugere que Francisco está em estado estável, com uma recuperação evoluindo positivamente e progredindo de forma satisfatória. Anteriormente, essa expressão indicava que os médicos não eram capazes de estimar suas chances de recuperação.

O que é prognóstico reservado?

Segundo o Ministério da Saúde, o prognóstico é a previsão de como uma doença pode evoluir depois de ser diagnosticada.

Já o termo “prognóstico reservado” indica que o estado de saúde do paciente é grave e exige cuidados intensivos e especiais.

No entanto, a evolução do quadro ainda é incerta.

“Entretanto, dada a complexidade do quadro clínico e o quadro infeccioso significativo apresentado na admissão, será necessária a continuidade da terapia médica farmacológica em ambiente hospitalar por mais dias”, diz o boletim.

Nesse domingo (9/3), o papa, mesmo em momento delicado de saúde, acompanhou, por videochamada, os exercícios espirituais da Cúria Romana. Pela manhã, recebeu a visita do secretário de Estado, cardeal Parolin, e do substituto da Secretaria de Estado, dom Peña Parra, e participou de uma missa.

Saúde do papa

A saúde do papa Francisco tem enfrentado desafios desde o início da internação. No dia 14 de fevereiro, ele foi hospitalizado para tratar uma bronquite, diagnosticada posteriormente como uma infecção do trato respiratório. Três dias depois, exames apontaram uma infecção respiratória polimicrobiana, e o Vaticano informou que o caso exigia hospitalização adequada.

No dia 18, foi confirmada uma pneumonia bilateral, com comprometimento de ambos os pulmões. O quadro foi agravado por bronquiectasia e bronquite asmática. No dia 22, o papa sofreu uma crise respiratória asmática prolongada, necessitando de oxigênio de alto fluxo e transfusões de sangue devido a uma condição associada à anemia.