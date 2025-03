Paredões de som fazem sucesso no bloco do Vai Quem Quer no Tucumã, em Rio Branco

O carnaval do Tucumã, com o bloco do Vai Quem Quer tem ganhado novos contornos em 2025, com grandes paredões de carros de som.

Renard Santana é um dos entusiastas que fazem parte da comunidade do som automotivo, que se fez presente no evento, que está acontecendo neste domingo (2).

“A gente não tem muito apoio, então quando tem eventos assim, que aceitam a gente, todo mundo vem para poder prestigiar. O som automotivo deixa a festa mais legal, mais bonita!”, comentou ele.

Nos anos anteriores poucos adeptos participavam do evento, com a maioria dos carros de som sendo contratados pelo evento, já este ano, a adesão da comunidade dos carros de som foi grande, de acordo com Santana.

Confira vídeo e fotos: