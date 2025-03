Passageiro atrasado entra na pista para impedir decolagem de avião da Latam; VÍDEO

Um incidente inusitado ocorreu no Aeroporto Internacional El Tepual, em Puerto Montt, Chile, quando um passageiro de 29 anos, que havia perdido seu voo, correu para a pista na tentativa de impedir a decolagem de um avião da Latam Airlines.

As imagens mostram o homem acenando para a aeronave, aparentemente na esperança de chamar a atenção dos pilotos e conseguir embarcar no voo com destino à cidade de Concepción.

A situação chamou a atenção dos funcionários do aeroporto, que se apressaram em direção ao homem enquanto ele continuava a gesticular em direção ao avião. A segurança do aeroporto foi acionada e o passageiro foi retirado da pista e preso.

O prefeito de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, expressou preocupação com as medidas de segurança do aeroporto em uma entrevista a uma rádio local. “Isso certamente nos leva a avaliar quais políticas estão sendo implementadas no aeroporto”, afirmou.

Veja o vídeo: