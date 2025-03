Pastor Sérgio Sá, líder do Motoclub Quadrangular no Acre, morre aos 55 anos em Rio Branco

Morreu nesta terça-feira (4) o pastor Sérgio Sá, coordenador estadual do Motoclub Quadrangular no Acre. A notícia foi confirmada pela Igreja do Evangelho Quadrangular no estado, que lamentou a perda e destacou sua trajetória no ministério.

Sérgio Sá era reconhecido por sua dedicação ao evangelismo entre motociclistas, desempenhando um papel fundamental na propagação da fé cristã e no fortalecimento da comunidade religiosa. Ele deixa filhas, familiares e uma grande rede de irmãos em Cristo que compartilham a dor de sua partida.

O velório acontece na Rua Do Areal, nº 914, no bairro Areal nesta terça-feira (4).

Confira a nota oficial divulgada pela Igreja do Evangelho Quadrangular no Acre:

NOTA DE FALECIMENTO

Com profundo pesar, informamos que o Pastor Sérgio Sá, coordenador estadual do Motoclub Quadrangular, partiu para estar com o Senhor. Neste momento de dor, nos unimos em oração por suas filhas, familiares, irmãos em Cristo e amigos que compartilham dessa grande perda.

Que o Espírito Santo conforte os corações e fortaleça a todos que foram alcançados por sua vida e ministério. Pedimos que, caridosamente, cada um dedique um tempo em oração pela família, para que sejam sustentados pela paz que excede todo entendimento.

“Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos.” (Salmos 116:15)

Que Deus console e fortaleça a todos.

Com sentimentos de fé e solidariedade,

Igreja do Evangelho Quadrangular no Acre

Na pessoa do presidente, Rev. Raimundo Moreira