Patrícia Poeta choca pai de Vitória com detalhes de crime e é detonada

Patrícia Poeta virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (7/3) após surpreender o pai da jovem Vitória Regina ao contar, ao vivo durante o Encontro, quem supostamente foi o assassino da filha dele. A menina de 17 anos foi encontrada morta na quarta-feira (5/3), em Cajamar (SP).

Na web, internautas detonaram a apresentadora por contar em primeira mão ao pai da jovem sobre o possível autor do crime. Na ocasião, ela estava em uma entrevista ao vivo com o senhor quando resolveu falar sobre as atualizações do caso.