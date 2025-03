Patrícia Poeta choca pai de Vitória com detalhes de crime e é detonada

Patrícia Poeta virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (7/3) após surpreender o pai da jovem Vitória Regina ao contar, ao vivo durante o Encontro, quem supostamente foi o assassino da filha dele. A menina de 17 anos foi encontrada morta na quarta-feira (5/3), em Cajamar (SP).

Na web, internautas detonaram a apresentadora por contar em primeira mão ao pai da jovem sobre o possível autor do crime. Na ocasião, ela estava em uma entrevista ao vivo com o senhor quando resolveu falar sobre as atualizações do caso.

Após a declaração de Patrícia, o pai ficou visivelmente abalado e afirmou que não havia sido informado sobre as novidades pela polícia, o que gerou um clima de tensão.

“Gente, como assim a Patrícia Poeta revela ao vivo para o pai da Vitória quem matou, como aconteceu e quem foi o responsável? Isso é algo que cabe à polícia comunicar à família de forma adequada, não transformar em um espetáculo ao vivo na TV”, escreveu um internauta no X.

“Parecia que ela queria alguma reação dele, o cara completamente em choque coitado”, disse outro.

Caso Vitória

A Polícia Civil realiza, na manhã de sexta-feira (7/3), uma operação na área rural de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, para tentar capturar os suspeitos de matar a adolescente Vitória Regina de Souza. Ela foi encontrada decapitada e com sinais de tortura na quarta-feira (5/3), uma semana depois de ter desaparecido.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Aldo Galiano Junior, a adolescente foi “muito machucada e a cabeça foi encontrada raspada”, também no local onde o corpo estava. Uma das suspeitas é de crime de vingança e há até a possibilidade de envolvimento do crime organizado.

De acordo com as primeiras informações, três pessoas são alvo da operação que acontece nesta manhã. O nome dos suspeitos não foi divulgado pela polícia.

Veja o vídeo: