Peça de madeira se desprende de obra e deixa dois trabalhadores feridos em Rio Branco

Os trabalhadores Eduardo Martins da Silva, de 34 anos, e José Augusto Vieira, de 57 anos, ficaram feridos após uma peça de madeira se desprender do alto de uma obra e atingi-los na tarde desta quarta-feira (5), na Rua Guiomard Santos, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de colegas das vítimas, Eduardo e José Augusto estavam trabalhando normalmente quando foram surpreendidos pela peça de madeira, que caiu do alto da construção onde atuavam. Como ambos não estavam usando capacetes nem equipamentos de proteção individual (EPIs), acabaram feridos.

A peça atingiu Eduardo no braço e quebrou sua clavícula, além de causar escoriações. Já José Augusto sofreu uma fratura na perna esquerda e teve escoriações no braço esquerdo e no rosto.

Colegas das vítimas prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para atender os trabalhadores. No local, os protocolos de praxe foram seguidos e, após a estabilização do quadro clínico, ambos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deram entrada em estado de saúde estável.

No hospital, o encarregado Diego Fernandes Farias, de 40 anos, que acompanhava os trabalhadores, ameaçou um jornalista e tentou impedir que a imprensa divulgasse informações sobre o acidente e a suposta falta de EPIs na execução do serviço. Diego afirmou que processaria os veículos de comunicação que noticiassem o ocorrido e também tentou coagir a equipe do Samu a não fornecer informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A reportagem tentou contato com a empresa responsável pela obra e com o engenheiro civil responsável, mas ambos se recusaram a comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestações.

O jornalista Gabriel Isaque M. de Oliveira, que se sentiu intimidado e ameaçado pelas atitudes de Diego, acionou a Polícia Militar, que foi até o pronto-socorro e conversou com o encarregado. Inicialmente, ele negou as acusações de ameaça e intimidação e afirmou que não daria informações sobre o acidente. Diante da situação, o jornalista registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla) e pediu providências à Polícia Civil, que deverá investigar o caso.

Vale ressaltar que o papel da imprensa é justamente tornar públicas todas as informações relevantes e de interesse da sociedade.