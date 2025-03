Pedro Longo propõe e Aleac realiza audiência pública para debater situação de municípios isolados

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) sediou, nesta quinta-feira (13), uma audiência pública para discutir a grave situação de isolamento dos municípios de Santa Rosa do Purus, Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

O encontro foi fruto de um requerimento do deputado Pedro Longo e contou com a participação de diversas autoridades e lideranças.

“Estamos falando de um número expressivo de pessoas que vivem em condições precárias, sofrendo com preços abusivos e dificuldades de locomoção. Precisamos encontrar soluções concretas para garantir mais dignidade e desenvolvimento para esses municípios”, declarou o deputado.

“Não podemos mais conviver com quatro municípios que sofrem com o isolamento no período da seca. Praticamente não há como levar mantimentos e combustíveis ou escoar a produção dessas localidades”, concluiu.

Estiveram presentes no evento o secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão; a secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Renata Souza; a secretária dos Povos Indígenas, Francisca Arara; a promotora do Ministério Público do Acre (MPAC), Rita de Cássia; a chefe de divisão do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Leidiane Silva; a superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Melissa Machado; o procurador-geral do Estado (PGE), Rodrigo Neves; o defensor público do Estado (DPE), Celso Araújo; os prefeitos de Santa Rosa e Jordão, Tamir Sá e Naudo Ribeiro; além de representantes da SOS Amazônia e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Na reunião, foram apresentadas diversas sugestões para agilizar os estudos necessários para os licenciamentos, havendo um compromisso do governo estadual de colocar esta pauta no centro das atenções do planejamento futuro das ações governamentais.

Também assinaram o requerimento os deputados Tanízio Sá e André Vale, que compuseram a mesa.