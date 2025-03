O bloco 6 É D+, o terceiro a se apresentar no concurso de blocos de Carnaval, que aconteceu nesta terça-feira (4), na Rua Rui Barbosa, em frente a sede da Prefeitura de Rio Branco, foi o grande campeão de 2025, com com 59,2 pontos.

O bloco 6 É D+ colocou cerca de 1,2 mil integrantes na rua, com o enredo escolhido “O Carnaval que eu quero brincar: do passado ao recente, o Carnaval sempre presente”. O bloco levou R$ 6.375,00 e um troféu.

Veja os melhores momentos: