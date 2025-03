Perigo: “tartaruga” voa e arrebenta para-brisa de carro; vídeo

Uma “tartaruga” – como também são conhecidos os tachões de sinalização das pistas – quase provocou um grave acidente na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), no Distrito Federal, nesta semana.

Assista ao vídeo, divulgado pela página Ceilândia Extraordinária:

Um carro trafegava pela altura do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, próximo ao Sudoeste, quando foi atingido no para-brisa por uma “tartaruga”. A situação ocorreu na última quinta-feira (26/2), mas as imagens começaram a viralizar neste domingo (2/3).

O tachão, que se soltou no momento em que outro veículo passou por cima dele, por pouco não acertou o motorista do carro atingido. Por meio de nota, a Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal informou que, logo após “tomar conhecimento do ocorrido, prontamente adotou as medidas necessárias para a manutenção dos tachões na Epig”.

Obras

Atualmente, a região se encontra em obras. Os trabalhos na Epig começaram no ano passado e ainda ocorrem para conclusão do Corredor Eixo Oeste.

O projeto do Governo do Distrito Federal (GDF) é construir um corredor viário, viadutos, ciclovias e pistas exclusivas para ônibus. Com as obras, automóveis, coletivos escolares e táxis vão transitar em faixas separadas.

A previsão de entrega do corredor viário é para o primeiro semestre de 2026. Cerca de 30 mil motoristas passam diariamente pela região, e o investimento total na obra chega a R$ 160 milhões.