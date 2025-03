Perpétua faz relato emocionante após morte de irmã vítima de câncer, “vazio na casa”

A ex-deputada federal, Perpétua Almeida, comoveu seus seguidores nas redes sociais após postar um áudio da sua irmã, Margarida Almeida, ou Margô como era chamada pela irmã, quando foi diagnosticada com câncer e faleceu no último dia 26 de fevereiro.

No áudio, a irmã de Perpétua fala que não é preciso tristeza, “Eu estou ótima, não vamos chorar por isso, porque se for pro Senhor glorificar o seu nome pra cura Ele vai usar o homem e se não for, Ele vai ser glorificado também. Não deixe que ninguém fique triste, porque Cristo é comigo, e eu estou nas mãos dEle e Ele quem vai decidir”, disse Magô, ao anunciar para a família o diagnóstico.

De acordo com a postagem da ex-deputada, sua irmã descobriu o câncer já em estágio terminal e faleceu apenas três meses após a descoberta.

“Quem já perdeu alguém que ama, sabe que os dias de luto não são dias mais fáceis do que a partida. É um vazio na casa e no meu coração. Cada passo que eu dou em casa me lembro dela. Se abro uma porta ou um armário, lembro que tenho que fechar devagar porque ela nos cobrava delicadeza em tudo. Se pego um guardanapo para enxugar um copo, está lá o trabalho artesanal dela. Na toalha de mão ou na toalha de mesa, nas bandejas que eu sirvo, tudo ali tem a arte dela”, disse a ex-deputada.