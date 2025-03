Pesquisa revela impacto da economia fraca e do mercado informal em Rio Branco

A Fecomércio-AC realizou um levantamento que revelou os principais desafios enfrentados por empresas em Rio Branco. A pesquisa, conduzida em parceria com o Instituto DataControl no dia 28 de fevereiro, ouviu 100 empresários de diversos setores e analisou os impactos da economia, do crescimento da informalidade e do cenário de contratações para pessoas jurídicas.

Os resultados indicam que 80% dos entrevistados acreditam que a fragilidade da economia tem afetado seus negócios. Além disso, 62% veem a expansão do mercado informal como um fator que prejudica diretamente suas empresas, tornando a concorrência desigual e dificultando a manutenção da atividade formal.

No que diz respeito às contratações, 57,3% das empresas admitiram novos funcionários nos últimos meses, enquanto 42,7% não expandiram suas equipes. Sobre escolaridade, 56% dos empregadores preferem candidatos com ensino médio completo, enquanto apenas 1% busca profissionais com ensino superior.

Quando analisado o perfil desejado dos candidatos, 62% dos empresários afirmaram não ter preferência de gênero na contratação, mas 38% levam essa questão em consideração dependendo da função. Já em relação à faixa etária, 45% das empresas priorizam profissionais de até 29 anos, enquanto 55% afirmam não estabelecer critérios de idade.

O estudo também revelou que a maioria das demissões (58%) ocorre por decisão dos próprios funcionários, enquanto 27% dos desligamentos são sem justa causa e 15% resultam de demissões por justa causa. Quanto às expectativas para o mercado de trabalho, 41% dos empresários acreditam que serão necessários mais de cinco anos para que a oferta e a demanda de empregos se equilibrem, enquanto 19% estimam esse prazo em dois ou três anos.

Na visão dos entrevistados, características como proatividade e flexibilidade são determinantes para 79% das empresas na hora de contratar. Além disso, 91% afirmam trabalhar com planejamentos estratégicos semestrais voltados para o crescimento dos negócios. Os dados foram divulgados pela Fecomércio-AC.