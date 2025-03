PF deflagra nova operação no Acre contra pornografia infantil e cumpre mandados; confira

Nesta quarta-feira (12), a Polícia Federal reforçou suas ações no Acre no combate a crimes cibernéticos que ameaçam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A Operação Nacional Proteção Integral tem como objetivo identificar e capturar criminosos que atuam, prioritariamente, na internet, com a intenção de armazenar, compartilhar, produzir e vender material de abuso sexual infantojuvenil.

No Acre, foram cumpridos, em conjunto com outras unidades da federação, mandados de busca e apreensão, sob a orientação da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil da PF. O foco é a identificação e prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes, contando com a participação de um efetivo significativo de policiais federais na operação.

A Operação Nacional visa também demonstrar o comprometimento da Polícia Federal na defesa da dignidade sexual das vítimas no estado, promovendo sua proteção integral. Durante o cumprimento dos mandados no Acre, foram registradas prisões em flagrante em decorrência da ação.

O nome da operação reflete a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.009/1990), que estabelece, em seu artigo 1º, a proteção integral das crianças e adolescentes, garantindo a eles todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. A Constituição Federal, em seu art. 227, caput, reitera que é “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

A Polícia Federal no Acre destaca a gravidade dos delitos cibernéticos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil, que geram sérios danos às crianças e adolescentes. A operação representa um esforço para garantir a aplicação das leis que asseguram a prioridade e a proteção integral às vítimas.

Além disso, a instituição alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no ambiente virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é essencial para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.

Balanço da Operação:

– Estados participantes: 22

– Mandados de busca e apreensão expedidos: 72 (incluindo no Acre)

– Prisões preventivas expedidas: 6

– Efetivo mobilizado: 340 Policiais Federais

– Prisões em flagrante: 24