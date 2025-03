Piada de apresentador do Oscar sobre história de ‘Ainda estou aqui’ é criticada por brasileiros

Em sua estreia no Oscar®, Conan O’ Brien foi criticado por brasileiros por fazer uma piada com a trama de “Ainda Estou Aqui”. A piada foi considerada de mau gosto e causou polêmica nas redes sociais. Fernanda Torres apareceu rindo durante a menção ao filme (veja no vídeo abaixo).

CLIQUE AQUI para ver o vídeo