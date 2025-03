Pimenta: Gladson ‘tranquiliza’ secretários sobre mudanças no alto escalão do Governo

Fontes próximas ao governador Gladson Cameli disseram à coluna que o chefe do Poder Executivo avisou que não deverá fazer – pelo menos por agora – mudanças no alto escalão do Governo.

A afirmação veio para tranquilizar alguns secretários e diretores que nas últimas semanas, enfrentaram uma ‘degola’ iminente e correram na Casa Civil para tentar reverter o cenário.

Contudo, tudo pode virar de cabeça para baixo a qualquer momento. O governador é conhecido por mudar de ideia de uma hora para outra. Os nomes na lista de exonerações ainda precisam ficar de olho todos os dias no Diário Oficial do Estado.

A caneta da vice

Ao que tudo indica mudanças significativas só devem acontecer no ano que vem, quando a vice-governadora Mailza Assis vai assumir o governo com a saída de Gladson para disputar o Senado Federal.

Dizem fontes do Palácio que alguns nomes vão permanecer nos seus cargos, mas que a futura governadora terá autonomia para fazer mudanças em áreas consideradas prioritárias. Gladson já teria garantido isso a Mailza, principalmente pelo fato de que a vice-governadora precisará fortalecer seu governo para disputar as eleições.

Nomes que agradam

Apesar de pensar politicamente, Mailza sabe que alguns nomes técnicos precisam continuar nos seus cargos, principalmente pelo bom trabalho à frente das pastas. Como é o caso dos secretários de Saúde (Pedro Pascoal), Educação (Aberson Carvalho) e Obras Públicas (Italo Lopes), Mulher (Mardhia El-Shawwa) que devem seguir nos seus cargos até o final de 2026. Todos eles, além de competentes, são aliados fortes de Mailza no governo e estão com ela antes mesmo de ser sondada como candidata na sucessão de Gladson.

As quatro secretarias são conhecidas pelo grande volume de apoiadores e propensos votos. Votos que Mailza vai precisar se realmente for disputar as eleições.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, é outra que deverá seguir no cargo. Ela é um ‘trator’ e não tem problemas com a vice.

Por Gladson, a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, é outro nome que seguirá no cargo, mesmo com a saída dele do Governo.

Um falatório

O encontro do deputado Nicolau Júnior e o prefeito Tião Bocalom causou um falatório nos corredores do palácio, da Aleac e da prefeitura. Uns diziam que a reunião serviu para aumentar os rumores de uma possível candidatura do presidente da Casa ao Governo, outros afirmavam que a conversa foi para reafirmar o apoio à candidatura de Mailza. O que se sabe mesmo é que Nicolau e Bocalom são duas potências políticas no Acre e com certeza vão estar no centro das discussões nas eleições de 2026.

Destaque!

Deixando a política de lado, é preciso destacar o trabalho da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, chefiada pela vice-governadora Mailza Assis. A pasta agiu rápido e no mesmo instante em que as águas do Rio Acre começaram a assustar mais uma vez a capital, começou o trabalho de assistência às primeiras vítimas atingidas.

A importância de nomes técnicos

Mais um ano, mais uma enchente e mais uma vez precisamos falar sobre o importante trabalho do coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Cláudio Falcão. É o nome ideal para a pasta. Conhece as idas e vindas do Rio Acre como a palma da mão.

Alerta!

A informação divulgada pelo Tesouro Nacional de que o Acre teve queda na avaliação fiscal e recebeu nota C em 2025 acendeu um alerta na Secretaria de Estado da Fazenda.

A nota, que reflete a saúde financeira do estado, coloca o Acre em uma posição de alerta, já que apenas o Rio Grande do Sul obteve uma classificação pior, com nota D. Os dados são referentes a 2023 e mostram uma queda em relação a 2022, quando o Acre possuía nota B.

Com a nota C, o Acre está impossibilitado de acessar operações de crédito com garantia da União, o que limita o financiamento de projetos e investimentos.

Viu potencial

A produção de café no Acre virou destaque em um dos sites mais importantes do país: a Folha de São Paulo. O governo aproveitou o marketing e lembrou que investimentos da Seagri para melhorar a qualidade do café foram iniciados em 2023, com foco em renovar os cafezais com novas técnicas e mudas, para se tornar uma referência em cafés especiais. Atualmente, dos 22 municípios do Acre, 19 produzem café e Acrelândia é o principal deles.

A Seagri é coordenada pelo deputado Luís Tchê, que vem apresentando bons resultados na pasta.

Governo Federal também de olho

O Governo Lula também viu o potencial do café do Acre e agilizou logo um projeto ambicioso. Inaugurou neste ano o Complexo Industrial do Café no estado, no Vale do Juruá.

O Complexo está orçado em mais de R$ 9 milhões e com contrapartida da Coopercafé de R$ 2 milhões. É o maior complexo industrial do gênero de beneficiamento do café da agricultura familiar da região Norte.

Esse é um projeto coordenado pela ABDI, órgão do governo federal que tem como diretora a ex-deputada federal Perpétua Almeida, que anunciou a possibilidade de disputar o Senado em 2026. Tudo está interligado!