Plácido de Castro é rebaixado pela 1ª vez para segunda divisão do Campeonato Acreano

Após ser goleado pelo Rio Branco, pela sexta rodada do estadual, por 5 a 0, o Plácido de Castro está oficialmente rebaixado para segunda divisão do Campeonato Acreano.

O Tigre do Abunã acumula dois empates e quatro derrotas, e está com os pontos negativos no estadual, por punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Acre (TJD-AC) em virtude da escalação irregular do atacante Totty. O Plácido tinha somado dois pontos, mas a punição foi a perda de três pontos.

Restando apenas uma rodada para o fim do campeonato, o Plácido de Castro está matematicamente rebaixado. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Humaitá, com seis pontos.

O Tigre do Abunã está na elite do futebol acreano desde 2008, ano que o clube foi profissionalizado, desde então foi campeão em 2013 e vice em 2011.