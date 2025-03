Plácido de Castro escala jogador irregular e perde pontos no Estadual

O Plácido de Castro foi punido com a perda de 3 pontos nesta sexta, 7, no julgamento realizado na Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) por ter escalado o atleta Luiz Felipe Somera Melo (Toti) de maneira irregular na partida contra Galvez, no dia 25 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Estadual.

Plácido foi comunicado

O departamento técnico da FFAC comunicou o Plácido de Castro da suspensão e mesmo assim o atleta foi escalado. Luiz Felipe (Toti) precisava cumprir uma suspensão estabelecida no Campeonato Estadual Sub-20 quando atuava pelo Galvez.

Plácido fica com -1

Plácido de Castro perdeu 3 pontos pela irregularidade e, agora, fica com -1 na disputa do Estadual. O Tigre tem mais dois jogos no campeonato e somente duas vitórias pode livrar a equipe do rebaixamento.

1ª punição

A primeira punição do Plácido de Castro no julgamento da comissão disciplinar ocorreu porque os dirigentes não publicaram a pré-lista para o jogo de estreia na WEB e recebeu uma multa de R$ 500,00.

Apresentar recurso

O advogado Francisco Valadares Neto vai entrar com um recurso ao pleno do TJD.

“Entendemos o processo com alguns equívocos e por isso vamos apresentar um recurso ao pleno e tentar reverter essa punição”, declarou Francisco Valadares Neto.