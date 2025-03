PlayStation em 2025: veja jogos, consoles e o que mais esperar da marca

A PlayStation teve altos e baixos em 2024, quando celebrou seu 30º aniversário. No ano passado, a empresa teve conquistas importantes, como Helldivers 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Astro Bot e o lançamento do poderoso PS5 Pro. No entanto, o período também foi marcado pela frustração com Concord, hero shooter em primeira pessoa. Um fracasso tão grande que culminou no fechamento da desenvolvedora Firewalk Studios. Aprendendo com os erros do passado, a PlayStation em 2025 deve ter uma abordagem diferente no mercado de games.