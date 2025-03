PM do Acre é preso em flagrante após atirar com arma de fogo no Carnaval de Porto Velho

Um policial militar do Acre foi preso neste final de semana após atirar no Carnaval de Porto Velho, em Rondônia. As informações são do site Rondônia Ao Vivo.

Segundo o site, o policial tem 37 anos e foi levado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil por uma equipe da PMRO.

Para a polícia, foliões denunciaram que tinham ouvido estampidos de disparos de arma de fogo na região de um estacionamento na Avenida Campos Sales com Carlos Gomes.



Uma das testemunhas, que disse que estaria saindo de um carro do estacionamento, relatou que no momento, o policial estava muito alterado e chegou apontando a arma para ele. Dois disparos teriam sido ouvidos.

No local, o PM acreano alegou que atirou após imaginar que alguém estava mexendo na porta do carro dele que também estava no estacionamento. Ainda segundo os policiais de Rondônia, o PM do Acre não teria apresentado a documentação da arma.