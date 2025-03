PM prende homem pelo crime de receptação em Rio Branco e recupera bens de vítima

Cleilton de Souza Cabral, de 21 anos, foi preso acusado de receptação na manhã desta terça-feira (4). O suspeito foi detido após ser identificado como responsável pela posse de objetos roubados na residência de um homem no bairro Cadeia Velha.

Segundo informações dos Policiais Militares do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do 1º Batalhão, eles estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados via COPOM para atender a um caso de furto na Rua São Raimundo, nº 131. Ao chegarem ao local, a equipe encontrou a guarnição do GIRO, que já estava em contato com a vítima.

Ela relatou ter sido assaltada na madrugada de segunda-feira, 3 de março, e informou que sua vizinha havia visto indivíduos carregando objetos de sua casa e seu carro, que foi recuperado pela guarnição em uma rua próxima.

Com a informação sobre os possíveis autores, as equipes se deslocaram até a casa de um dos suspeitos, localizada na Travessa São Francisco, nº 277. Lá, a moradora L. P. informou que os objetos furtados estavam em um apartamento nos fundos, pertencente ao seu filho. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram uma televisão Samsung de 75 polegadas pela janela. A moradora, ao ser chamada, confirmou que seu sobrinho, Cleilton, havia deixado a TV no local na madrugada do dia 3.

Durante a abordagem a Cleilton, ele alegou ter comprado as duas televisões (uma de 75 e outra de 32 polegadas) de um dependente químico conhecido como “Neguin”, por preços bem abaixo do valor de mercado. A polícia também encontrou outros itens na residência, como um celular Samsung rosa com tela danificada, uma TV Buster de 32 polegadas, um cordão dourado, um aparelho Google Chromecast, uma mochila com ferramentas, entre outros objetos, todos reconhecidos pela vítima como pertencentes a ela.

A investigação também revelou que o veículo da vítima, durante o furto, foi rastreado até o final da Rua Marte, onde permaneceu por um longo período. No local, foi identificado um ponto de venda e consumo de drogas, usado por faccionados. A vítima também reconheceu outros objetos recuperados no local.

Diante dos fatos, Cleilton foi preso em flagrante por receptação e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi entregue juntamente com os objetos apreendidos para os devidos procedimentos.