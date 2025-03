Polícia apreende 24 kg de folha de coca durante fiscalização em rodovia do Acre

Cerca de 24 kg de folha de coca foram apreendidos por agentes do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), na tarde desta terça-feira (11), durante patrulhamento na rodovia AC-40. A apreensão ocorreu no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas.

A equipe abordou um veículo sem placas de identificação e, diante do comportamento nervoso do condutor, realizou uma vistoria no interior do automóvel. Durante a inspeção, foram encontrados 24 kg de folha de coca.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. De acordo com as autoridades, a apreensão causou um prejuízo estimado de R$ 26.190,00 ao crime organizado.

A Operação Protetor das Fronteiras e Divisas segue intensificando ações de combate ao tráfico de drogas e outros crimes na região, reforçando a segurança da população.