Polícia Civil do Acre registra 82 ocorrências nas duas primeiras noites de Carnaval 2025

Nos dois primeiros dias de Carnaval, 28 de fevereiro e 1º de março, a Polícia Civil do Acre registrou 82 boletins de ocorrência em todo o estado. Entre os casos mais graves, destacam-se dois homicídios: um no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, e outro no município de Feijó. Imediatamente após os crimes, a Polícia Civil iniciou diligências para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis.

Embora o total de ocorrências seja alto, apenas quatro foram relacionadas diretamente ao Carnaval, todos em Tarauacá, sem gravidade significativa. O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. José Henrique Maciel, destacou que a grande maioria das ocorrências não tem relação com as festividades.

“A Polícia Civil do Acre está atuando de forma intensa e estratégica durante o Carnaval para garantir a segurança da população. Embora tenhamos registrado um volume significativo de ocorrências, a maior parte delas não tem relação direta com a festividade. Nos casos mais graves, como os homicídios em Rio Branco e Feijó, nossas equipes prontamente iniciaram as investigações para identificar e responsabilizar os autores. Além disso, os registros específicos ligados ao Carnaval foram mínimos e sem gravidade, o que demonstra que o evento está transcorrendo de forma segura. Seguimos vigilantes e trabalhando para que os foliões possam aproveitar com tranquilidade”, afirmou.

As forças de segurança permanecem atuando de forma estratégica para garantir que o Carnaval 2025 continue sendo celebrado de forma segura em todo o Acre, com reforço no policiamento e na presença ostensiva nas ruas. Com informações da Polícia Civil do Acre.