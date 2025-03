Polícia descarta envolvimento de pai de Vitória em homicídio brutal

O delegado Luiz Carlos do Carmo, do Departamento de Polícia da Macro São Paulo (Demacro), disse, nesta segunda-feira (10/3), que o pai da adolescente Vitória Regina, assassinada de forma brutal em Cajamar (SP), não está na lista de suspeitos.

“A equipe de investigação tem que conduzir esse processo de forma imparcial. E assim teve início a investigação a partir das pessoas que estavam próximo à vítima, como o pai, o namorado. Nós fizemos a investigação de todas essas pessoas. A partir de todas as diligências iniciais, de imediato se descartou que o pai esteja envolvido nesse crime. Então gostaria de dizer que não existe investigação contra o pai da vítima”, afirmou Luiz Carlos do Carmo em entrevista coletiva.

Vitória Regina foi encontrada sem vida na última quarta-feira (5/3), após passar uma semana desaparecida. O corpo da garota estava decapitado, com diversas marcas de violência e completamente nu. A adolescente teve o cabelo raspado e um sutiã amarrado ao pescoço.

Segundo o delegado, os principais suspeitos no momento são Gustavo Vinícius, ex-companheiro da vítima; Maicol Antônio Sales, preso no último sábado (8); e Daniel Lucas, que teve um pedido de prisão temporária negado pela Justiça na semana passada.

Luiz Carlos do Carmo disse que a perícia encontrou manchas de sangue no porta-malas do carro de Maicol. O material genético será submetido a exames laboratoriais. Mas, segundo o delegado, “tudo indica” que seja de Vitória Regina. O laudo deve ficar pronto em até 40 dias.

De acordo com o delegado, “não há dúvida” de que Maicol estava próximo ao local no momento em que Vitória Regina foi raptada.

“Contra o Maicol há provas testemunhais que não deixam dúvida de que ele estava próximo. Além disso, ficou comprovada a mentira dele. Ele disse que havia dormido com a esposa. A mulher fala que dormiu na casa da mãe no dia. Vizinhos à residência dele também comentaram que houve uma movimentação anormal naquela noite, com gritos. Vários vizinhos deram esse depoimento”, disse.

Suspeitos no caso Vitória

Luiz Carlos do Carmo afirmou que, além de Maicol, os principais suspeitos são Gustavo Vinícius, com quem a jovem teria se relacionado, e Daniel Lucas, cuja relação com a menina ainda não foi completamente esclarecida.

Na semana passada, o delegado seccional de Franco da Rocha, Aldo Galiano, aventou a possibilidade de que, após terminar com Vitória Regina, Gustavo Vinícius teria começado a namorar com um indivíduo ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo o delegado Luiz Carlos do Carmo, Daniel era próximo à família da vítima e teria, inclusive, ajudado nas buscas enquanto a menina estava desaparecida.

“Daniel permanece como suspeito em razão de que temos aqui o celular dele apreendido. No aparelho, tem imagens feitas dias antes no local onde a vítima desceria. Foi gravado no celular dele. Poderia ser uma filmagem já preparando o arrebatamento”, disse o delegado.

“Essa explicação do por que ele esteve com a família da vítima logo depois do evento e inclusive ajudou nas buscas está nos autos”, acrescentou. Até o momento, 18 pessoas foram ouvidas. Pelo menos dez aparelhos celulares estão sendo periciados, após quebras de sigilo autorizadas pela Justiça.