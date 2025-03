Polícia diz que família de jovem achado morto em área de mata ‘está com medo de falar’ sobre o caso

Após uma semana da morte de Ricardo Almeida dos Santos, de 23 anos, a polícia aguarda os familiares do jovem prestarem depoimentos para levantar mais informações sobre a motivação do crime. O rapaz foi achado morto com um tiro no tórax há uma semana, no último dia 6, em uma área de mata do Loteamento Praia do Amapá, em Rio Branco.

A Polícia Militar informou que Ricardo dos Santos levou um tiro no tórax que transfixou as costas e estava com a bermuda abaixada. O delegado Cristiano Bastos, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que a família está com medo de falar. Uma das suspeitas é de que a morte de Ricardo tenha envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a polícia, o jovem era usuário de drogas. “Possivelmente foi por essa razão, mas ainda temos que confirmar. Por enquanto, só trabalho investigativo, estamos aguardando os familiares comparecer”, resume o delegado em entrevista ao G1 Acre.

Com o depoimento dos familiares, a polícia espera confirmar ainda a informação de que Ricardo teria furtado o celular da irmã na noite anterior do assassinato.