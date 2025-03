Polícia Militar conduziu mais de 60 pessoas durante as festividades de Carnaval no Acre

A Polícia Militar do Acre (PM-AC) divulgou, nesta quarta-feira (5), um balanço sobre as ocorrências registradas durante as cinco noites de folia do Carnaval 2025 no estado. De acordo com a corporação, mais de 60 pessoas foram conduzidas a delegacias em diversas cidades do Acre, sendo 47 ocorrências no total. Apesar do número de ocorrências, a avaliação da PM foi de que o Carnaval transcorreu de forma tranquila.

O reforço no policiamento, com cerca de 180 agentes envolvidos — incluindo policiais militares, civis, bombeiros militares, policiais penais, agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) — foi um dos fatores que garantiram a segurança nas festividades.

Dentre as principais ocorrências, destacam-se casos de violência doméstica, descumprimento de medida protetiva, roubo, posse de drogas, ameaça e embriaguez.

A atuação das autoridades foi concentrada principalmente em Rio Branco, mas também se estendeu a outras cidades como Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, e Sena Madureira, entre outras. Em Rio Branco, os registros foram menores, com apenas duas ocorrências: uma por desacato e embriaguez, e a prisão de um foragido da Justiça.