Uma operação da Polícia Penal, realizada nesta sexta-feira (11), conseguiu impedir a fuga de 11 detentos do presídio de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), os agentes da unidade perceberam movimentação atípica no local e, após uma vistoria, descobriram um buraco na parede da cela, por onde os detentos deveriam fugir.

As divisões especializadas foram acionadas para auxiliar os policiais de plantão.