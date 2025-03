Polícia prende faccionados responsáveis por expulsar moradores e tomar casas em Rio Branco

Os faccionados Edson Carlos Lima da Silva, de 30 anos, conhecido como “Especialista” ou “Fantasma”, e Bruno da Cunha Araújo, de 23 anos, ambos monitorados por tornozeleira eletrônica, foram presos por porte ilegal de arma de fogo na tarde deste sábado (15), no Ramal do Pica-Pau, na região do Amapá, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares do Tático do 2° Batalhão, a guarnição realizava um patrulhamento de rotina pela região quando recebeu a denúncia de um morador, que preferiu não se identificar por medo de represálias. O denunciante relatou que, no Ramal do Pica-Pau, os faccionados “Danielzinho”, “Especialista” ou “Fantasma”, um menor identificado pelo vulgo “RD” e Bruno estavam invadindo residências para instalar no local a facção Comando Vermelho. Para isso, já haviam expulsado pelo menos quatro famílias e se apropriado das casas e dos bens das vítimas.

De posse da denúncia, os militares do Tático foram rapidamente ao local indicado e encontraram Edson caminhando em via pública, com um volume suspeito sob a camisa, na altura da cintura.

Ao perceber que seria abordado, ele fugiu, pulou a cerca de uma residência e atravessou o imóvel, lançando uma arma de fogo calibre 9mm, com 15 munições intactas, em uma área de mata. Em seguida, correu para dentro da casa.

No local, os militares realizaram um cerco, entraram na residência e encontraram Bruno, que também portava uma arma de fogo calibre 9mm, com 12 munições intactas. Durante a abordagem, os policiais revistaram Edson e encontraram com ele 46 trouxinhas de cocaína, 37 pedras de crack e uma quantia em dinheiro, evidenciando a prática de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, Edson e Bruno, que já possuem passagens por porte ilegal de arma de fogo, participação em organização criminosa e tráfico de drogas, foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).