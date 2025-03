Polícia prende homem suspeito de estupro, divulgação de imagens íntimas e perseguição no Acre

Um homem de 33 anos, identificado pelas iniciais R.S.N., foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Acre (PCAC) na última quarta-feira, 12, em Cruzeiro do Sul. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEMPCA), que conduziu as investigações e solicitou a prisão do suspeito.

As apurações apontam que ele estaria envolvido em uma série de crimes, incluindo estupro, perseguição (stalking), e divulgação não autorizada de imagens íntimas. Além disso, no momento da prisão, foi constatado que o investigado portava uma arma de fogo de forma ilegal, o que resultou em mais uma autuação.

O delegado Heverton Carvalho, que coordena o caso, enfatizou a gravidade das acusações e destacou o compromisso da Polícia Civil em combater crimes contra a dignidade e liberdade das vítimas. “Essa prisão representa um avanço na luta contra crimes sexuais e no enfrentamento a ameaças que colocam em risco a segurança da sociedade”, afirmou.

As investigações seguem em andamento para identificar outras possíveis vítimas e esclarecer mais detalhes sobre o caso. A Polícia Civil reforça a importância das denúncias e incentiva que vítimas ou testemunhas procurem as autoridades para relatar casos de violência ou perseguição.