Polícia prende um dos maiores ladrões de banco com crimes em 17 estados

Um dos maiores ladrões de banco do país, o criminoso Denis Galdinho, de 42 anos, foi preso na tarde deste sábado (15), em uma operação deflagrada pelas Polícias Civis do Rio de Janeiro e de Santa Catarina.

Ele estava foragido desde fevereiro de 2024, quando atacou uma agência bancária do Banco Santander em Joinville (SC). Denis Galdino possui antecedentes criminais em 17 estados do Brasil.

O criminoso também utilizava documentos falsos para fugir da polícia. Um jornalista paranaense teve sua identidade “roubada” pelo ladrão e precisou passar dois anos tentando provar sua inocência.

De acordo com a Polícia Civil, na última ação de Denis, ele e mais criminosos invadiram uma agência bancária e levaram quase R$ 500 mil em menos de dez minutos. Ele foi o único dos cinco que conseguiu fugir.

Após o crime, o homem buscou refúgio no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, onde permaneceu no local por meses, contando com a proteção de criminosos.

Os policiais conseguiram localizar Denis Galdino quando ele planejava participar de um evento religioso. As investigações continuam para identificar possíveis envolvidos e conexões do criminoso pelo país.