Ponte desaba e caminhão cai em igarapé no interior do Acre; motorista sai ileso

Um caminhão da Prefeitura de Brasiléia caiu em um igarapé após uma ponte de madeira desabar na manhã desta sexta-feira (14), em um ramal no km 52 da BR-317, no município de Brasiléia, interior do Acre.

Segundo testemunhas, o veículo, pertencente à Prefeitura de Brasiléia, passava por uma ponte de madeira quando a estrutura não suportou o peso e desabou.

A traseira do caminhão ficou submersa, mas todos os ocupantes saíram ilesos, incluindo o motorista, que é funcionário público. Uma equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura de Brasiléia foi enviada ao local para remover o veículo e avaliar os danos na estrutura da ponte.