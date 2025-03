Em decorrência do feriado de Carnaval, os serviços públicos estaduais e municipais de Rio Branco estarão suspensos de segunda-feira (3) a quarta-feira (5). A medida foi decretada pelo governo do Acre, que estabeleceu ponto facultativo no período. As atividades serão retomadas normalmente a partir de quinta-feira (6).

Órgãos como a Organização em Centrais de Atendimento (OCA) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) também seguirão o recesso, permanecendo fechados durante esses dias. Já o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) e o Ministério Público do Acre (MPAC) seguirão o calendário forense, retomando o expediente na quinta-feira.

No setor bancário, as agências não funcionarão na segunda (3) e terça-feira (4). Na quarta-feira de Cinzas, o atendimento será realizado em horário reduzido, das 10h às 13h.

Por outro lado, serviços essenciais, como hospitais, delegacias e o Hemoacre, manterão o funcionamento normal durante todo o período. O comércio e os supermercados terão liberdade para definir seus horários de atendimento, conforme a decisão de cada estabelecimento.

Enquanto alguns serviços ficam parados, pontos turísticos e centros de compras seguem abertos para atender à população. O Via Verde Shopping funcionará em horário comercial, das 10h às 22h, durante todos os dias do feriado. Já o Parque Ambiental Chico Mendes estará aberto ao público das 7h às 17h.

A Biblioteca Pública, no entanto, permanecerá fechada até quarta-feira (5), retomando suas atividades na quinta-feira (6).

Com essas alterações, a população de Rio Branco poderá aproveitar o feriado de Carnaval com opções de lazer e compras, enquanto os serviços essenciais garantem o funcionamento contínuo para atender às necessidades da cidade.