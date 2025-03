“Por enquanto, eu sou candidato”, diz Bolsonaro sobre candidatura do PL em 2026

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (12) que ele se mantém, por enquanto, como candidato à presidência em 2026. Apesar da declaração, Bolsonaro está inelegível até 20230, por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação.

“Por enquanto, eu sou candidato. Os outros candidatos por aí, Gusttavo Lima, [Ronaldo] Caiado, [Romeu] Zema, eles têm seus partidos. Eu acho até que seria bom seus partidos lançarem seus candidatos. Num segundo turno, os partidos se unem, um dos dois que passaram para o segundo turno. Seria o melhor a se fazer”, afirmou ao lado do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Ex-presidente destacou ainda que a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) tem “acusações completamente infundadas”.

“Querem me tirar do cenário político do ano que vem”, afirmou Bolsonaro.

Revogação de medidas

O ministro Alexandre de Moraes atendeu aos pedidos da defesa de Valdemar Costa Neto e revogou as medidas cautelares contra o presidente do PL, na última terça-feira (11). Com a decisão, Valdemar pôde retomar o contato com Jair Bolsonaro e militares, além de recuperar o passaporte e a permissão para sair do país. Os bens apreendidos também serão devolvidos.

Ao pedir a revogação das medidas, a defesa argumentou que o político não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no âmbito da tentativa de golpe de Estado, que mira Bolsonaro e outras 33 pessoas.