Por que os EUA vão retomar execuções por fuzilamento

A execução de Brad Sigmon, condenado por homicídio, recebeu sinal verde da Suprema Corte do Estado da Carolina do Sul na quarta-feira (5/3).

Há preocupações sobre os riscos para as testemunhas que devem, por lei, poder observar o evento.

Sigmon foi condenado à morte em 2002 por assassinar em 2001 os pais de sua ex-namorada, Gladys e David Larke, com um taco de beisebol na Carolina do Sul.

Brad Sigmon foi condenado pelo homicídio dos pais de sua namorada/Foto: Departamento Penitenciário da Carolina do Sul

Como é a execução por fuzilamento?

A Carolina do Sul executou mais de 40 prisioneiros desde 1985 – eletrocutados ou com injeção letal.

Em 2021, o Estado aprovou uma lei que permitiria o uso do pelotão de fuzilamento em execuções estaduais.

De acordo com o Death Penalty Information Center – uma organização de direitos humanos sediada nos EUA – esta lei foi parcialmente motivada pela incapacidade do Estado de obter as substâncias necessárias para a injeção letal.