Por que pênalti raro de Julián Álvarez foi anulado e gerou controvérsia?

Há quase sempre drama quando os rivais locais Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam, mas a partida desta quarta-feira (12) pelas oitavas de final da Champions League supera qualquer expectativa. O resultado, com os merengues avançando às quartas de final do torneio após vitória nos pênaltis, é bastante familiar, mas as circunstâncias em que aconteceu são tudo, menos comuns.

A controvérsia gira em torno de um pênalti anulado durante uma dramática disputa, na qual o VAR determinou que Julián Álvarez, do Atlético, havia chutado a bola duas vezes em sua cobrança.

O momento deu ao Real Madrid uma vantagem que foi aproveitada, mas também gerou confusão e raiva no estádio em uma noite memorável de Champions.

O Real Madrid havia vencido o primeiro jogo por 2 a 1, mas um gol do Atleti no primeiro minuto do segundo confronto igualou o placar agregado no fervoroso Estádio Riyadh Air Metropolitano. O time da casa então se fechou, com ambas as equipes lutando para encontrar um gol decisivo.

Vinicius Júnior teve a melhor chance de classificar sua equipe, mas o atacante mandou sua cobrança de pênalti por cima do travessão aos 25 minutos da etapa final, após Kylian Mbappé ter sofrido falta na área.

As equipes continuaram se anulando durante um tenso período de prorrogação, preparando o cenário para o que se tornaria uma controversa disputa de pênaltis.

Após três pênaltis convertidos, Álvarez se preparou para cobrar o segundo pênalti do Atlético. A torcida da casa inicialmente respirou aliviada quando o atacante aparentemente converteu sua cobrança, escorregando durante a execução.

O JULIÁN ALVAREZ NÃO VAI ESQUECER DESSE LANCE TÃO CEDO! Um toque sutil no pé de apoio fez o pênalti ser anulado e acabou colaborando para a eliminação do Atlético de Madrid

A disputa continuou, com Federico Valverde do Real se preparando para a próxima cobrança. No entanto, antes que pudesse fazê-lo, o árbitro Szymon Marciniak indicou que a cobrança de Álvarez havia sido anulada após o VAR detectar um duplo toque.

Nem todos no estádio viram o que aconteceu, com os placares inicialmente ainda indicando que Álvarez havia convertido seu pênalti. Contudo, os replays mostraram que o jogador de 25 anos havia inadvertidamente tocado na bola duas vezes durante sua cobrança. Seu pé esquerdo, que causou o escorregão, tocou levemente a bola antes do chute com o pé direito.

Embora o pequeno toque tenha feito pouca diferença no resultado, as regras em tais situações são claras, com a International Football Association Board (IFAB) — organização responsável pelas regras do jogo — estabelecendo: “O cobrador não deve tocar a bola novamente até que ela tenha tocado em outro jogador.”

Se a mesma situação acontecesse durante o tempo normal, um tiro livre indireto seria concedido à equipe adversária. Tais situações já aconteceram antes no futebol, mas poucas em um momento tão crucial entre dois dos maiores rivais do esporte.

Marcos Llorente, do Atlético, e Lucas Vázquez, do Real, desperdiçaram pênaltis durante a disputa, mas Antonio Rüdiger conseguiu converter sua cobrança para classificar o time de Carlo Ancelotti para a próxima fase, na qual o clube 15 vezes campeão europeu enfrentará o Arsenal.

Embora orgulhoso dos esforços de sua equipe, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, ficou visivelmente frustrado com a maneira dolorosa com que seu time foi eliminado.

“Quem está aqui e viu que Julián [Álvarez] tocou na bola duas vezes, levante a mão! Levante a mão! Vamos, vamos! Quem vai levantar a mão?”, perguntou para os poucos repórteres reunidos após a partida na sala de imprensa. “Quem vai levantar a mão e dizer que Julián tocou na bola duas vezes? Ninguém está levantando a mão! OK, próxima pergunta!”

Já o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, disse que viu o duplo toque e alertou o árbitro sobre a situação durante a disputa de pênaltis. Ele também disse aos repórteres que estava frustrado com aqueles que relutavam em aceitar a decisão.

“Estou cansado dessa vitimização, sempre chorando à toa”, disse o belga.

“No fim das contas, não acho que os árbitros estejam aqui para beneficiar uma equipe ou outra, nem na Espanha nem na Europa. Acho que eles viram claramente e é por isso que apitaram dessa forma.”

Enquanto isso, o técnico do Real, Carlo Ancelotti, disse que os jogadores do Atleti podem manter a cabeça erguida após perderem o que foi uma “loteria” de disputa de pênaltis.

“Acho que os árbitros já haviam identificado no VAR quando percebemos”, disse ele quando questionado sobre o pênalti de Álvarez. “Inicialmente não vi, mas quando assisti novamente, parece que ele tocou com o pé esquerdo.”

Ele acrescentou: “Eu estava bem tranquilo com tudo isso. Quando é uma loteria assim, você joga a moeda e, por sorte, ela caiu para o nosso lado.”