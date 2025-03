Por unanimidade, Primeira Turma do STF mantém prisão de Braga Netto

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta sexta-feira (14), por unanimidade, manter a prisão do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro (PL).

Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmén Lúcia e Luiz Fux, que compõem o colegiado, julgaram o pedido da defesa de Braga Netto contra a prisão. O julgamento, em plenário virtual, foi finalizado com cinco votos favoráveis para manter a prisão do militar.

Braga Netto foi preso preventivamente em dezembro de 2024 pela Polícia Federal (PF) sob suspeita de ser um dos articuladores de um plano de golpe de Estado após o resultado da eleição presidencial de 2022.

Segundo a PF, o general tentou interferir na investigação do plano de golpe e obter acesso ao conteúdo da colaboração premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Em dezembro, o ministro Alexandre de Moraes já havia mantido a prisão preventiva do militar.

Na época, Moraes seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República (PGR), que se manifestou contra a soltura, e rejeitou o pedido da defesa.