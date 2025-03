Pré-Enem Legal inicia atividades nesta terça-feira com live especial de lançamento

O governo do Acre anunciou nesta segunda-feira (10), que o Pré-Enem Legal, que oferece curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), inicia as atividades de 2025 com uma live especial de lançamento na terça-feira (11), a partir das 10h.

Voltado para alunos da terceira série do Ensino Médio da rede estadual e também para a comunidade em geral, a iniciativa é uma oportunidade para que os estudantes acreanos se preparem de maneira gratuita e qualificada para a prova de admissão à educação superior.

O programa conta com uma série de ações que vão além das aulas online. “Iniciamos a programação com a aula inaugural. Nessas lives, a gente trabalha as quatro áreas de conhecimento: linguagens e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias”, disse o chefe da Divisão do Pré-Enem Legal, Bartor Galeno de Oliveira.

A realização está no seu quarto ano e vem apresentando avanços significativos desde a sua implantação. A primeira aula de 2025 será dedicada à redação e ciências humanas. A equipe pedagógica vai abordar o tema da redação de 2024, fazendo uma conexão com as ciências humanas para proporcionar aos estudantes um repertório consistente, com bases históricas e geográficas.

A transmissão será realizada pelo canal oficial da Secretaria de Educação no YouTube (youtube.com/@educacaodoacre).

Ações itinerantes

Além das transmissões ao vivo, a equipe da Divisão do Pré-Enem Legal percorre os 21 municípios acreanos, levando aulões que abordam os quatro eixos temáticos do Enem. Em Rio Branco, o programa também atende ao cronograma das escolas estaduais.

Podcast

Dentro da programação do Pré-Enem Legal há também a etapa de podcasts, que aborda temáticas relacionadas ao Enem. São oferecidas dicas sobre o conteúdo das provas, abordagens socioemocionais, além de relatos de experiências de estudantes da rede que já passaram pelo Enem e conseguiram ingressar no ensino superior.

Site da SEE

Os interessados em participar do programa podem acessar o site da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). Na aba “Programas” estão disponíveis links para o material didático, grupos de WhatsApp, o canal de aulas no Youtube, entre outros recursos de apoio para quem deseja se preparar para o Enem.