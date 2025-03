Preços subiram, em média, 1,31% durante o mês de fevereiro, diz IBGE

A inflação oficial no país foi de 1,31% durante o mês de fevereiro, revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (12), ao divulgar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Esse percentual representa o maior patamar para um mês de fevereiro desde 2003, ou seja, há 22 anos. O resultado indica uma forte aceleração da inflação em relação a janeiro, quando o índice foi de 0,16%. Com isso, no acumulado do ano, o IPCA registra alta de 1,47% no primeiro bimestre.

Todos os grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram aumento nos preços durante o mês, mas os principais destaques foram:

🔹 Habitação – impactado pelo aumento da energia elétrica residencial;

🔹 Educação – devido aos reajustes das mensalidades escolares;

🔹 Alimentação e bebidas – com a continuidade da inflação dos alimentos.

No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação registra um avanço de 5,06%, o maior nível desde setembro de 2023, quando o acumulado foi de 5,19%. Esse número está acima do teto da meta estabelecida pelo Banco Central do Brasil (BC), que é de 3% ao ano, sendo considerada cumprida se ficar dentro da faixa de 1,50% a 4,50%.

A inflação de fevereiro veio em linha com as expectativas do mercado financeiro, que projetava uma alta média de 1,30% no mês.

Energia elétrica puxou a alta da inflação

O grupo que mais impactou a inflação de fevereiro foi Habitação, com um aumento de 4,44%, o que representou um impacto de 0,65 ponto percentual (p.p.) no índice geral. Esse crescimento foi impulsionado, principalmente, pelo aumento de 16,80% nos preços da energia elétrica residencial.

O forte reajuste na conta de luz se deve à normalização da cobrança: em janeiro, o Bônus de Itaipu foi aplicado nas tarifas, proporcionando um desconto aos consumidores. No entanto, em fevereiro, esse desconto foi retirado, resultando no aumento significativo das contas de energia.

Apesar disso, a inflação da energia elétrica em fevereiro superou a deflação de 14,21% registrada em janeiro, quando os consumidores receberam o desconto. Além do aumento na conta de luz, a tarifa de água e esgoto também registrou alta média de 0,14% no mês.

Embora o grupo Habitação tenha sido o que mais impactou a inflação geral, a maior alta percentual foi registrada no grupo Educação, que subiu 4,70%, contribuindo com 0,28 p.p. para o índice geral.