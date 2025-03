O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, divulgou um vídeo em suas redes sociais, mostrando como funciona o novo teste do “bafômetro”, e alertando a população sobre os perigos de se beber e dirigir.

Diniz reforçou a importância da operação Álcool Zero, realizada pela Polícia Militar, buscando garantir a segurança no trânsito. “Eles estão fiscalizando se as pessoas ingeriram bebida alcoólica ou não. Blitz do álcool zero, isso é importantíssimo para garantir a minha segurança, a sua e dos nossos filhos. Pessoal, se você bebeu, não dirija!”, destacou.

O atual prefeito destaca ainda os acidentes com vítimas fatais na cidade, alertando que em 2024 houveram 14 mortes em acidentes de trânsito, enquanto em 2025, duas pessoas já foram vitimadas por acidentes.