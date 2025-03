As enchentes já são um problema palpável para a gestão da prefeitura de Rio Branco neste ano de 2025. Mesmo que de maneira tímida, o nível do Rio Acre já superou a cota de transbordo, que é estipulada em 14m.

Junto com a elevação do nível do rio, e seu avanço para dentro dos bairros, começam a surgir outros problemas decorrentes dessas investidas, como os desabrigados, que precisam deixar suas casas que são invadidas pelo elevar das águas.

Suhellen Farias, que é diretora de Direitos Humanos, na secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, comentou como tem sido o cuidado na separação das pessoas em grupos, para assegurar maior conforto e segurança para todos.

“A gente coloca primeiro, mobiliza essas pessoas que foram alagadas para as escolas e depois que está lotado nas escolas que vai para o parque. Lá cabem mais pessoas, mas assim podemos organizá-las melhor”, explica.

Ela evidencia ainda que a prioridade é manter os núcleos familiares o mais próximos possíveis, sem que criem maiores transtornos e nem comprometam a segurança, além de destacar que situações envolvendo bairros onde há presença de facções são consideradas no momento de alocar os grupos.

Além disso, Farias explica que as pessoas serão movidas para o parque de exposições ou para outras escolas que também se tornarão abrigos, para que não criem maiores transtornos para a educação com o atraso no início do ano letivo.

“Algumas escolas já eram para começar o ano letivo semana que vem e já não vão, mas tiveram outras que entraram de férias mais tarde e só voltam em abril, então vamos movendo essas famílias, ou para o parque de exposições ou para outras escolas que vão virar abrigo”, esclareceu.

A diretora explica ainda que a higiene pessoal dos abrigados é assegurada pela secretaria, que realiza a distribuição de kits para aqueles que precisam fazer uso dos abrigos públicos. Os conjuntos contam com creme dental, escova de dentes, sabonetes e shampoo, além disso, famílias com crianças recebem ainda assistência com materiais de higiene específicos para eles.