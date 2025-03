Prefeitura de Feijó divulga novo Processo Seletivo para Médico Clínico Geral

No estado do Acre, a Prefeitura de Feijó, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, divulgou inscrições para um novo Processo Seletivo, com o objetivo de formar cadastro reserva para o cargo de Médico Clínico Geral.

Podem concorrer candidatos com graduação em Medicina e registro no Conselho Profissional específico.

A carga horária prevista para o cargo varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 6.741,15 a R$ 13.482,30.

Os interessados podem se inscrever no período das 7h do dia 6 de março de 2025 até as 13h59 do dia 13 de março de 2025, no e-mail [email protected] ou, presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde, situada em Trav. João Ambrósio Taveira, S/N Cidade Nova.

A seleção acontecerá em duas etapas: análise curricular, levando em conta os títulos, experiência e aperfeiçoamento profissional; e entrevista presencial.

A validade deste Processo Seletivo é de 12 meses, contado da data de publicação de sua homologação, no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Administração Municipal.