Prefeitura lança edição do programa que leva atendimento médico às populações ribeirinhas

Comunidades rurais e ribeirinhas assentadas ao longo das margens do chamado Riozinho do Rola, um dos mananciais que deságuam no rio Acre, serão atendidas, a partir desta quarta-feira (12), pelo Programa “Saúde na Comunidade”, executado pela Prefeitura de Rio Branco, através da pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), sob coordenação da Divisão de Saúde na Comunidade. O programa foi implantado pela Prefeitura em 2005 e este ano vai se estender até o mês de abril.

“O homem do campo precisa ter estrada, precisa ter saúde e precisa ter educação para os seus filhos, esse trabalho que a gente tá fazendo aqui é uma das ações que todo município precisa fazer que é saúde, como eu digo, primeiro Deus, segundo saúde e depois dinheiro, a saúde é fundamental. Então esse trabalho estamos fazendo desde 2021, quando assumimos a prefeitura, esse é trabalho que eu me sinto orgulhoso, porque o homem precisa de saúde, ele tendo saúde, ele busca o resto”, destacou o prefeito Tião Bocalom.

O serviço é prestado há 19 anos, sempre entre os meses de março e abril, aproveitando a cheia dos rios e seus afluentes na época, quando a navegação é facilitada. Para facilitar a navegação. Ne versão, deste ano, o programa é composto de 62 profissionais de saúde, assim distribuídos:

* 01 Coordenador Geral;

* 01 Coordenador de Equipe;

* 02 Médicos;

* 04 Enfermeiros;

* 02 Cirurgiões Dentistas;

* 02 Auxiliares de Saúde Bucal;

* 01 Técnico em Saúde Bucal (TSB);

* 04 Técnicos de Enfermagem;

* 17 Agentes Comunitários de Saúde;

* 04 Cozinheiras;

* 05 Profissionais de Serviços de Apoio;

* 02 Eletricistas;

* 05 Barqueiros;

* 02 Mecânicos

De acordo com o censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), a população rural e ribeirinha do município de Rio Branco representa aproximadamente 10,02% da população total. Essas comunidades enfrentam dificuldades de acesso aos serviços de saúde devido a barreiras sociais e geográficas.

Por isso, nos últimos 19 anos, o programa atendeu centenas de famílias, indo ao encontro das comunidades para realizar procedimentos consultas médicas, odontológicas e de enfermagem. Nesses encontros, também é feita a distribuição de hipoclorito, preservativos e lubrificantes, além de exames de malária, leishmaniose, PCCU, teste rápido (sífilis, HIV, hepatite B e C).

As mulheres também têm a oportunidade de fazerem pré-natal, planejamento familiar e exame clínico de mama. Também é feito o acompanhamento do Bolsa Família e cadastro do Cartão do SUS, além da avaliação de hipertensão e diabetes, imunização para todas as idades, incluindo a vacina do HPV.

O programa também vacina animais domésticos como cães e gatos e presta serviços de farmácia com o objetivo de levar atendimento de saúde integral e promovendo a prevenção, a redução de doenças e agravos, além de contribuir para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos usuários do SUS.

A partir de hoje, o atendimento será feito em 11 pontos de apoio em comunidades ribeirinhas: Barro Alto, Cajazeira, Igarapé Vai-se-ver (Reserva Cumarú, Assembléia de Deus, Colocação Burití), Igarapé Espalha (Centro de Florestânia, São Francisco do Espalha – Sr. Inácio), Passagem e Projeto Oriente. A previsão é de que sejam atendidas 167 comunidades em mais de 30 dias de atividades.