Prefeitura monta unidade básica de saúde no Parque de Exposições para atender desabrigados e seus pets

Sensível ao drama de milhares de famílias atingidas pela enchente do rio Acre, a Prefeitura de Rio Branco concluiu, neste domingo (16), a montagem de uma unidade de saúde no Parque de Exposições, local para o qual estão sendo levados os desabrigados, para atender vítimas da alagação e reforçar cuidados com pets. A determinação para atendimento especial às famílias e seus animais de estimação é do prefeito Tião Bocalom (PL).

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), sob a orientação do prefeito, a Prefeitura intensificou as ações de assistência às famílias desabrigadas e a unidade básica de saúde completa vai garantindo atendimento médico, vacinação e suporte às pessoas afetadas.

Além disso, equipes de vigilância sanitária estão atentas a cada detalhe para assegurar alimentação e estadia de qualidade, enquanto o Centro de Controle de Zoonoses está preparado para acolher — e atender 24 horas por dia — os animais de estimação das famílias atingidas.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou o compromisso da gestão em garantir cuidado e proteção para todos.

“Nossa missão é estar presente onde a população mais precisa. Organizamos uma estrutura de saúde no Parque de Exposições para oferecer atendimento médico e apoio integral às famílias desabrigadas. Além disso, nossa equipe de vigilância sanitária está garantindo condições seguras para alimentação e estadia, cuidando dos mínimos detalhes para que as pessoas tenham dignidade nesse momento difícil.”

O prefeito Tião Bocalom reforçou que a gestão municipal trabalha incansavelmente para superar desafios e garantir assistência de qualidade à população.

“Sabemos que momentos como este exigem esforço máximo, e nossa gestão sempre busca se superar para oferecer o melhor trabalho possível. Estamos mobilizados para cuidar das famílias atingidas pela cheia, garantindo atendimento de saúde, segurança alimentar e abrigo adequado. Seguiremos firmes ao lado da população, enfrentando juntos mais esse desafio”, afirmou.

Veja fotos: