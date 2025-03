Prefeitura nomeia nesta sexta-feira novos comissionados para atuar na Emurb; veja lista

A prefeitura de Rio Branco nomeou, nesta sexta-feira (7), novos comissionados para compor o quadro administrativo da instituição. Nomeados irão atuar, em grande parte, na Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb).

Os decretos que formalizam as nomeações estão assinados pelo presidente interino da Emurb, Abdel Barbosa Derze.

Confira as publicações no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira:

Nomear Luiz Carlos Souza Figueiredo, para exercer o cargo em comissão desta Empresa, referência CEC-1.

Nomear Gleiciane da Silva Magalhães, para exercer o cargo em comissão desta Empresa, referência CEC-3.

Nomear Mauricio Freire Cavalcante, para exercer o cargo em comissão desta Empresa, referência CEC-2.

Nomear Gecilda Ferreira da Silva, para exercer o cargo em comissão desta Empresa, referência CEC-2.

Nomear Jhonatan Tavares Brandão, para exercer o cargo em comissão desta Empresa, referência CEC-2.

Nomear Anderson Oliveira dos Santos, para exercer o cargo em comissão desta Empresa, referência CEC-3.

Nomear José Francisco de Lima, para exercer o cargo em comissão desta Empresa, referência CEC-2.

Nomear Claudio Roberto de Souza Freitas, para exercer o cargo em comissão desta Empresa, referência CEC-2.

Nomear Manoel da Conceição Sales, para exercer o cargo em comissão desta Empresa, referência CEC-2.

Nomear Domiciano Severino Filho, para exercer o cargo em comissão desta Empresa, referência CEC-2.

Nomear Edna Queiroz dos Santos Pereira, para exercer o cargo em comissão desta Empresa, referência CEC-1.