Preocupante: nível do Rio Iaco sobe mais de meio metro em 24h e inunda quintais em Sena

Em decorrência das constantes chuvas que vêm atingindo a região de Sena Madureira, o nível das águas do rio Iaco apresentou mais um aumento nessas últimas 24 horas. Na quinta-feira (6) a régua amanheceu medindo 13,02 metros. Já nesta sexta-feira (7) subiu para 13,55 metros, se aproximando da cota de alerta que é de 14 metros.

Por enquanto, ainda não há famílias desabrigadas, mas a água já está chegando em algumas casas localizadas no bairro Praia do Amarílio. Vários quintais foram atingidos e, em algumas situações, os moradores precisam utilizar barcos para sair de casa.

O bairro Praia do Amarílio é o primeiro a ser atingido porque as casas foram construídas próximo ao igarapé Cafezal que acaba represando com a enchente do rio Iaco. “A preocupação voltou novamente, mas esperamos em Deus que as águas possam baixar, pois uma enchente causa muitos transtornos para nós”, comentou o morador Edinaldo Liberalino.

De acordo com Carlos Davila, representante da Defesa Civil Municipal, o plano de contingência já foi montado e será colocado em prática em caso de necessidade. “Geralmente, colocamos o plano em execução quando o nível atinge a cota de transbordamento que é de 15,20 metros”, salientou.

Conforme relatos, a maior alagação da história de Sena Madureira ocorreu em 1997, ou seja, há 28 anos. Naquela ocasião, o nível do rio Iaco ultrapassou os 19 metros, desabrigando centenas de famílias.