O vereador Gláucio Pedrosa, de Marechal Thaumaturgo, passou por um momento inusitado na última quarta-feira (5), quando recebeu um verdadeiro presente de grego, ao visitar a zona rural do município.

Durante a visita a uma propriedade da região, Pedrosa foi presenteado com um cacho de pupunha, fruta típica da região amazônica, entretanto, emaranhada nas frutas se encontrava uma serpente.

No vídeo, é possível ver o vereador assustado com o animal, subindo em um dos parapeitos da estrutura como forma de se distanciar do bicho.O momento de medo logo virou descontração, ao afastarem o animal. Nenhum dos presentes foi picado pela cobra.

