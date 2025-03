Presidente do TJAC assume o Governo de forma interina; Gladson, Mailza e Nicolau estão em Brasília

O desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Laudivon Nogueira, assumiu, interinamente, o Governo do Estado, nesta quarta-feira (12).

Essa é a primeira vez que o magistrado assume a função, por conta da ausência do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis e do presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior. Os três cumprem agendas em Brasília.

Com Laudivon no Governo, a Presidência do TJAC é exercida pelo desembargador Samoel Evangelista.

Nogueira fica à frente do executivo acreano até a noite desta quarta-feira.